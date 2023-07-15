王毅晤印度外長蘇傑生 指中印不應相互消耗和猜忌

中央外辦主任王毅週五（14日）在印尼雅加達應約會見印度外長蘇傑生。王毅表示，中銀雙方應相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌。希望印方同中方相向而行，找到雙方都能接受的邊界問題解決辦法。

外交部公佈，王毅表示，作為全球前兩大發展中國家和永遠的鄰居，中印共同利益顯然大於分歧，實現共同發展、共同繁榮具有全球示範意義。雙方應相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌。

他說，中印要把精力和資源聚焦於各自發展、民生改善和加快振興，不讓具體問題定義整體關係。希望印方同中方相向而行，找到雙方都能接受的邊界問題解決辦法。中方高度關注近期印方對中國企業採取限制性措施，希望印方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

外交部引述蘇傑生表示，印中關係正常化符合雙方共同利益。印方願本著開放心態，妥善應對雙方分歧，推動印中關係盡快重回正軌，為下階段高層交往創造良好條件。

雙方同意盡快就邊界問題舉行下一輪軍長級會談。

雙方同意啟動金磚國家擴員進程，並就此達成原則共識。

責任編輯：尹航

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