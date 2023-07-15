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分析指內地樓價失去上漲動力 外界盼7月政治局會議有指引

經濟脈搏 15:42 2023/07/15

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內地6月70城房價指數按年按月均持平。隨著二季度市場持續轉弱，分析人土對下半年樓市寬鬆政策加力的項期增強，盼望7月度政治局會議能提供更多指引，下半年出台更大力度的托底政策，以遏制住房地產市場下行趨勢。不過，預計政策力度和節奏仍將取決於宏觀經濟面的變化情況。

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤稱，預計下半年房地產政策將溫和寬鬆。為了遏制目前房地產市場銷售的惡化，更多地方政府可能會進一步放鬆二線城市的購房限制，降低第二套住房抵押貸款的首付比例要求，並進一步降低抵押貸款利率。

內地6月70城房價指數按年按月均持平

高盛在前瞻7月底中國政治局會議政策的報告中指出，當局可能會在會議上進一步強調穩定房地產行業的必要性。

中原地產首席分析師張大偉認為，當前居民收入預期問題，疊加人口結構問題，依然影響房地產市場的穩定。7-8月作為房地產市場慣例的淡季，如果再沒有穩定政策出台，大部分城市可能出現一輪明顯的價格下調。

人行上月已將五年期LPR （貸款市場報價利率）下調10基點至4.20%，向購房者釋放利好。人行官員周五還稱，考虛到房地產市場供求關係已發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間。

責任編輯：尹航

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