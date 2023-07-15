科技戰 | 美媒：荷蘭ASML與中方合作面臨更嚴限制

彭博引述知情人士爆料，隨著美中衝突進一步加劇，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司（ASML）與中國客戶的合作面臨更嚴格限制。中方此前已明確表示，美荷相關做法是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方對此堅決反對。

報道稱，據消息人士透露，荷蘭的出口管制規定將禁止阿斯麥在未經政府批准的情況下，為受限設備提供維護、修理服務以及供應備件。知情人士還說，除荷蘭政府出台的上述管制措施外，預計美國政府還將禁止阿斯麥在未經華盛頓批准的情況下，向約6家中國工廠出售上一代DUV（深紫外線）設備。

消息人士還透露，拜登政府將援引「外國直接產品規則」對阿斯麥施加新的限制，該規則允許美國政府限制外國設備供應商的銷售，即使他們的產品中含有少量的美國零部件。其中一位消息人士稱，美國還可能禁止阿斯麥為未獲許可的六家中國工廠安裝的受管制設備提供維護修理服務以及供應備件。

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報道提及，消息人士聲稱，雖然荷蘭政府早前曾抵制美國對阿斯麥實施域外控制，但美荷兩國政府已就所謂額外出口管制對國家安全的必要性達成共識。消息人士還稱，荷蘭政府出台的上述新規不會受到荷蘭聯合政府近期變動的影響。

今年6月30日，荷蘭政府宣布限制某些先進半導體制造設備出口新規。對此，中國駐荷蘭大使館發言人表示，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方對此堅決反對。

發言人表示，荷蘭以所謂「國家安全」為由人為設限毫無道理，完全站不住腳。在科技領域人為製造壁壘，在法律上、道義上沒有依據。這種行為不僅損害中國企業的正當合法權益，也會讓荷蘭企業蒙受損失，損害全球產業鏈供應鏈的穩定，還將破壞荷蘭支持自由貿易的良好信譽。

責任編輯：尹航

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