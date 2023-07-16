第2架國產C919大型客機入列 與首架機搭檔飛上海成都

第2架國產C919大型客機正式入列中國東方航空機隊，將與首架機「搭檔」執飛上海成都航線。

第2架C919客機今日上午10時，從上海浦東國際機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式入列東航機隊。東航方面表示，新一架C919飛機的到來，標誌着東航商業運營C919大型客機正在提速。

這是東航首批採購5架C919客機中的第2架，客艙布局與首架機保持一致。根據東航的規劃，第2架C919將與首架機搭檔，首先投入「上海虹橋—成都天府」空中快線，後續將逐步拓展更多航線。東航早前表示，投入商業載客運營後，C919將出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的優質精品航線上。

作為國產C919大型客機的全球首發用戶，東航去年正式接收C919的全球首架交付機。截至上周三（12日），首架C919共執行87班次商業航班，其中京滬航班2班、滬蓉航班85班，平均客座率近80%，累計服務旅客11095人次，累計商業運行250.10小時。

C919商業首航成功 航空產業實現「從0到1」躍升

由上海飛抵北京 C919完成首次載客商業飛行（有片）

責任編輯：易燕丹

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