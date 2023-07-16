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中央氣象台發颱風黃色預警 料泰利明登陸廣東到海南一帶

社會熱點 15:05 2023/07/16

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中央氣象台今日上午10時發布颱風黃色預警，預計今年第4號颱風「泰利」明日夜間在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸，廣東、海南等6省份啟動洪水防御Ⅳ級應急響應。

氣象台指，泰利集結在南海東北部海面，預料向西北方向移動，並逐漸增強，將於明日夜間在台山到文昌一帶沿海登陸，中心附近最大風力將由現時的10級上升至最高14級。

另外，今日下午2時起的24小時內，廣東南部和北部、海南島、福建東南部、江西中部和南部、台灣島南部等地的部分地區有中到大雨，其中海南島、雷州半島南部、廣東南部沿海等地降雨量或達到160毫米。

受颱風影響，水利部針對福建、廣東、廣西、海南、貴州、雲南6省份啟動洪水防御Ⅳ級應急響應，派出2個工作組赴廣東、廣西、海南等地協助做好防御工作，並向相關省級水利部門和長江水利委員會、珠江水利委員會發出通知，要求密切監視颱風動向，加強雨水情監測預報預警等工作，確保人民群眾生命財產安全。

責任編輯：易燕丹

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