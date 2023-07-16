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《我的中國芯》被指「科幻片」 製芯片劇情惹議遭停播

社會熱點 21:14 2023/07/16

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以國產芯片為賣點的正能量中國網劇《我的中國芯》在本月10日開播，然而其中製芯片劇情引發爭議，有網民指根本是「科幻片」，亦有人指仿佛故意諷刺中國芯片遭圍堵，該劇已宣布暫緩播出。

這部名叫《我的中國芯》的網劇，內容大致說到一家民營科技公司承接了國家的重大科研項目，目標是研製出先進光刻機上的激光器。但在關鍵時刻，老闆被外國扣留，公司也陷入資金危機。公司內部同心合力，老闆娘甚至抵押了自己的別墅，最終排除萬難，攻克眾多技術難關。

因正值中美芯片戰之際，美日荷聯手圍堵中國，該片被視為切合市場熱點，提振大國信心的正能量網劇，然而該片預告播出後，在網上引起熱議，不少網民表示「這不是哪壺不開提哪壺嗎？」、「芯片沒整出來劇先整出來了，是科幻片」、「這是低級紅高級黑！惡意諷刺中國晶片現狀！」、「這下卡美國脖子了」、「這不跟『戰狼』裡的中國護照一樣嗎？現實很骨感」。

更有半導體業界從業人員透過留言直指，「我」劇中描寫的「實驗室起火」等情節不合常識，「光刻（曝光）的條件大部分是抽真空，怎麼可能會爆炸啊？」。

劇組官方微博10日發消息稱：「由於排播調整，本劇暫緩上綫。播出時間待定」。

講自研DUV光刻機 內地造芯神劇《我的中國芯》開播

中美芯片戰下 內地6月半導體進口縮水兩成

美國荷蘭擬各自發布新規 對中國芯片業再出重錘

責任編輯：袁瑋婧

 

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