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解振華與克里會談持續約4小時 京：與美方攜手應對氣候挑戰

國情動向 09:29 2023/07/17

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中國氣候變化事務特使解振華在北京飯店，與訪華的美國總統氣候問題特使克里舉行會談，會談持續約4小時，在13時10分結束。雙方就合作應對氣候變化深入交換意見，希望在去年會談中斷後重建信任。

中國外交部發言人毛寧表示，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰。中方將落實兩國元首峇里島會晤的精神，同美方就氣候變化的相關議題深入交換意見，攜手應對挑戰。關於訪問的具體情況，中方會適時地發布消息。

路透社報道，解振華表示，他和克里分別被任命為特使以來，已經見過53次，認為雙方可以在改善中美關係方面發揮作用。

克里指，距離第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）於杜拜開幕只有四個多月，美中在氣候議題上取得實質進展至關重要。他讚揚中方在可再生能源建設上做得很好，但擔心成效會被新建的煤電廠削弱，呼籲中方與美方合作，減少甲烷排放，降低燃煤發電對氣候的影響。

克里說，希望雙方開始採取一些重大舉措，向世界發出信號，表明兩國嚴肅應對人類自身造成的共同風險、威脅和挑戰。

此行是克里以美國總統氣候問題特使身分第三次訪華，也是繼美國國務卿布林肯、財長耶倫之後，近期第三位訪華的美國高級官員。

責任編輯：易燕丹

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