內地6月消費大幅回落 分析指經濟仍偏弱需更多刺激（第二版）

6月份，內地社會消費品零售總額按年增長3.1%，較上月12.7%的增速大幅回落，但略高於預期。全國規模以上工業增加值按年增長4.4%，遜於預期。上半年，不含農戶的固定資產投資按年增長3.8%，繼續較前值走低，但高於市場預期的3.5%。

分析指，二季度GDP遜預期表現可能令中國經濟增速的預估下調。總體來看，經濟仍偏弱，需更多刺激。

（第二版新增分析）

6月消費按年增3.1% 較上月大幅回落

國家統計局公佈，6月份社會消費品零售總額按年增長3.1%，按月增長0.23%。上半年社會消費品零售總額按年增長8.2%，比一季度加快2.4個百分點。

按消費類型分，上半年，商品零售按年增長6.8%，餐飲收入增長21.4%。

內地上半年房地產開發投資按年跌7.9% 跌幅續擴

6月份，規模以上工業增加值按年實際增長4.4%。上半年，規模以上工業增加值按年增長3.8%。

分行業看，上半年，41個大類行業中有26個行業增加值保持按年增長。其中煤炭開採和洗選業增長1.6%，石油和天然氣開採業增長3.9%，農副食品加工業下降0.8%，酒、飲料和精製茶製造業增長0.2%，紡織業下降2.4%，化學原料和化學製品製造業增長7.4%，非金屬礦物製品業增長0.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長5.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長7.4%，通用設備製造業增長3.6%，專用設備製造業增長5.5%，汽車製造業增長13.1%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長8.0%，電氣機械和器材製造業增長15.7%，計算機、通信和其他電子設備製造業按年持平，電力、熱力生產和供應業增長4.3%。

6月內地青年失業率升至21.3% 再創新高

6月份，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.39%。上半年，全國固定資產投資（不含農戶）按年增長3.8%。

分領域看，基礎設施投資增長7.2%，製造業投資增長6%，房地產開發投資下降7.9%。全國商品房銷售面積59,515萬平方米，下降5.3%；商品房銷售額63,092億元，增長1.1%。分產業看，第一產業投資增長0.1%，第二產業投資增長8.9%，第三產業投資增長1.6%。民間投資下降0.2%。高技術產業投資增長12.5%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長11.8%、13.9%。

分析指 未來料下調對經濟增速的預估

高盛經濟研究認為，儘管6月經濟活動好於預期，但二季度GDP按年增長明顯低於預期。為抵消持續的增長逆風，預計未來幾個月中國將出台更多有針對性的寬鬆措施，重點放在財政、住房和消費方面。

穆迪亦認為，未來幾個月貨幣政策將放鬆，並對包括房地產和建築業在內的重點行業提供有針對性的財政支持，不過這種額外支持不會是靈丹妙藥。

東方財富證券宏觀分析師陳然表示，上半年經濟復甦「脈沖性」特徵明顯，一季度報復性反彈，二季度報復性回落。分三大需求看，主要是消費和地產兩年平均增速落後于疫情之前的中樞水平，拖累了整體經濟增速。預計下半年兩大看點分別是經濟的自然修復延續，以及逆周期政策預期升溫，密切關注本月政治局會議對國內經濟和政策的定調。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指出，二季度GDP按年增速意外遜於預期，未來數日可能迎來對中國經濟增速預估的新一輪下調，不過今年政府制定的5%左右的增長目標依然容易實現。6月單月數據有些積極信號，工業增速遠高於市場預估、投資也優於預期。只是消費依舊疲弱，增速進一步回落。

周浩認為，需要政策對需求側予以支持。進一步降息依然有必要，最快三季度MLF利率可能再度下調10個基點。降息不僅有助於降低購房者的利息負擔，還能提振消費者購買力。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，消費偏差，比預期要低，投資也不太好，中國經濟可能還需要出台更多刺激。如果消費和投資不行，本身不夠強的工業可能也支撐不了太久。關鍵看政府如何看這個數據，如果有刺激後續會緩和一些，但如果後續沒有，三季度GDP受到去年基數大的拖累會比較明顯。

責任編輯：尹航

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