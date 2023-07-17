6月內地青年失業率升至21.3% 再創新高

6月份，內地16-24歲勞動力調查失業率分別為21.3%，再創新高。5月的青年失業率為20.8%，即有逾600萬人待業。

國家統計局公佈，上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比一季度下降0.2個百分點。

6月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.3%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.9%。

16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、3.9%、3.2%。

31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平。

全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。二季度末，外出務工農村勞動力總量18705萬人，按年增長3.2%。

責任編輯：尹航

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