6月內地青年失業率21.3%創新高 7月料續升

6月份，內地16-24歲勞動力調查失業率分別為21.3%，再創新高，國家統計局表示，下個月由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，青年失業率有可能還會提高。5月的青年失業率為20.8%，國家統計局指，有逾600萬人待業。

國家統計局公佈，上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比一季度下降0.2個百分點。

6月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.3%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.9%。

16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、3.9%、3.2%。

31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平。

全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。二季度末，外出務工農村勞動力總量18705萬人，按年增長3.2%。

國家統計局表示，關於青年人失業率，隨著大學畢業生逐步進入勞動力市場，從季節上、歷史上來看，每到畢業季的時候，青年人失業率都會有所上升。從今年的情況看，6月份，青年失業率為21.3%，比上月有所提高。從下個月情況看，由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，有可能還會有所提高。一般隨著畢業季過去，年輕人逐步找到工作，從歷史規律來看，8月份後會逐步下降。

國家統計局表示，當前就業的總量壓力和結構性問題仍存在，青年人的求職難和部分行業招工難並存，穩就業需要持續加力。國務院常務會議對就業工作作出了部署要求，有關部門出台了一系列高校畢業生等青年就業的促進政策，各地也在加緊的抓實抓細政策落實。下階段，隨著經濟持續恢復，用工需求繼續擴大，加之穩就業政策持續顯效，就業形勢有望保持總體穩定。

責任編輯：尹航

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