內地上半年房地產開發投資按年跌7.9% 跌幅續擴

保交樓背景下，內地房地產繼續維持高竣工，弱銷售，低開工趨勢。上半年全國房地產開發投資按年下降7.9%，商品房銷售面積下降5.3%。

國家統計局公佈，上半年全國房地產開發投資58,550億元（人民幣，下同），按年下降7.9%，跌幅比上月擴大0.7個百分點。 其中，住宅投資44,439億元，下降7.3%。

房地產開發企業房屋施工面積791,548萬平方米，按年下降6.6%。其中，住宅施工面積557,083萬平方米，下降6.9%。房屋新開工面積49,880萬平方米，下降24.3%。其中，住宅新開工面積36,340萬平方米，下降24.9%。房屋竣工面積33,904萬平方米，增長19%。其中，住宅竣工面積24.604萬平方米，增長18.5%。

銷售和待售方面，商品房銷售面積59,515萬平方米，按年下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63,092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%。6月末，商品房待售面積64,159萬平方米，按年增長17%。其中，住宅待售面積增長18%。

另外，房地產開發企業到位資金68,797億元，按年下降9.8%。其中，國內貸款8,691億元，下降11.1%；利用外資28億元，下降49.1%；自籌資金20,561億元，下降23.4%；定金及預收款24,275億元，下降0.9%；個人按揭貸款12,429億元，增長2.7%。

6月份，房地產開發景氣指數為94.06。

國統局：房地產投資會逐步回到合理水平

關於房地產投資情況，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉指，目前房地產新開工面積還在下降，竣工面積在增加，施工面積整體下降，未來看，房地產投資還會處於低位運行。但是隨著房地產市場調整逐步到位，房地產投資會逐步回到合理水平。

他表示，下階段要堅持「房住不炒」 定位，加快建立多主體供應、多渠道保障、租購並舉的住房制度，實施好房地產市場平穩健康發展長效機制，繼續支持剛性和改善性住房需求，規範發展住房租賃市場，促進房地產市場平穩運行，保障民生需要。

責任編輯：易燕丹

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