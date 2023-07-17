辦歐美簽證要排長隊 中國遊客轉向中東和非洲

暑期出境遊玩人數大增，目前歐美國家多地簽證已排到幾個月後，中東和非洲市場成為內地遊客出境市場的「黑馬」，原因包括航班恢復度高、辦理簽證較為方便等。

「途牛旅行網」表示，目前，大部分歐洲國家簽證申請的平均排隊可預約日期要到9~10月。團隊旅遊簽方面，有送簽資質的旅行社一般會至少提前一個半月向使館提交預約申請；個人簽預約相對排隊時間較長，一般建議至少提前3個月預約送簽日期，部分國家可能更久。

比如在VFS官網，內地多個城市的德國簽證申請中心申請短期申根簽證都顯示「目前沒有可預約時段」。

有多位旅遊企業工作人員說，歐美簽證排隊時間長並非因為旅遊特別火爆，而是因為簽證辦理較慢。

攜程方面表示，當歐洲等傳統熱門目的地降溫，中東非洲市場成為暑期出境遊市場的「黑馬」。

攜程數據顯示，中東非暑期機票均價較疫前變化不大，航班恢復度高，埃及和阿聯酋團隊遊客簽證非常方便，各方面友好的條件使得其成為許多人出境遊的首選。其中，截至7月11日，中東航班恢復度達2019年同期的70%；非洲航班恢復度達2019年同期的127%。

攜程跟團遊自營數據顯示，和2019年同期相比，今年埃及和阿聯酋線路的客流量都實現反超，其中埃及線路客流甚至增長一倍以上。

國家移民管理局官網顯示，符合條件的持普通護照的中國公民可在埃及、阿聯酋辦理落地簽證。

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責任編輯：尹航

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