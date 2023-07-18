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耶倫：對華投資禁令僅針對先進技術新投資 中方反對（第二版）

國情動向 15:30 2023/07/18

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美國對華投資禁令披露更多細節，財長耶倫稱，新政策的針對性有限，重點關注半導體、量子計算及人工智能，不會對中國造成根本性影響。

（新增中方回應）

對此，中國外交部發言人毛寧說，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，我們認為對正常的技術合作和經貿往來人為設置障礙這種做法違反市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。中方希望美方將拜登總統「無意對華『脫鉤』，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國」的承諾落到實處，為中美經貿合作創造良好的環境。

耶倫接受彭博社專訪稱，任何針對中國境外投資的擬議限制都將是「狹隘目標」，這些限制將針對性有限，這些不會是廣泛的控制，不會廣泛影響美國在中國的投資，在她本人看來，新政策不會對中國的投資環境產生根本性影響。她又稱，這並非對中國任何具體行動的報復，也不打算遏制中國整體增長。

「我們並不是針鋒相對，我們正在做的是實施控制措施，以保護美國國家安全，還有在某些情況下針對侵犯基本人權的問題。」

報道另引述知情人士指，新政策的限制對象可能只適用於新投資，而且政府還決定不考慮生物技術和能源行業，這表明政府的早期雄心已被削弱。官員們計劃8月底前完成拖延已久的計劃提案，根據美國決策機制的步伐，其最早可能要到明年才生效。這將使尋求採取更嚴厲、更迅速行動的對華鹰派人士感失望。

白宮和國家安全委員會發言人拒絕置評。

責任編輯：陳建錫

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