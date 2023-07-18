發改委：及早出台促消費政策 有信心完成今年GDP目標

二季度經濟增長不及預期，國家發改委稱，將圍繞穩定大宗消費、汽車消費等方面及早出台恢復和擴大消費政策，有信心實現今年5%左右的GDP增長目標。

發改委今日（18日）舉行新聞發布會稱，當前經濟運行正處恢復發展和產業升級的關鍵期，發展環境的複雜性和不確定性仍然較大，經濟持續恢復發展仍然面臨需求不足、動能不強、信心偏弱和一些領域風險挑戰。發改委將把穩增長放在更加突出的位置，防範化解重大領域風險，全力推動經濟增長動能持續增強。

下一步，當局將按照落實一批、儲備一批、出台一批的思路打好政策「組合拳」。抓好已出台和已部署政策的落實落地，充分釋放政策效能。抓緊研究儲備政策，不斷充實完善政策工具箱，及早出台有關政策舉措，促進消費穩步恢復和擴大，著力拓展有效投資空間，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，幫助經營主體恢復元氣、站穩腳跟。堅持底線思維，穩妥處置化解房地產、金融、地方債務等領域風險隱患，牢牢守住不發生系統性風險底線。

促消費方面，將持續推動新能源汽車相關政策落地見效，穩定汽車等重點領域消費。同時，針對當前消費領域存在的突出問題，抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方面，出台一批務實管用的政策舉措並推動盡快落地見效。

支持製造業方面，將會同人民銀行、金融監管總局在現有工作基礎上，加力推動中長期貸款投放工作常態化、機制化，繼續引導金融機構加大貸款投放力度，精準支持製造業高端化、智能化、綠色化發展，並做好重點領域項目融資對接，加強產業政策和金融政策協同配合。

穩就業方面，將突出做好高校畢業生等重點群體就業工作，針對畢業生等重點群體就業面臨的困難，加大服務和政策保障力度，強化穩崗擴崗支持，充分釋放青年創新創業活力。同時，加強對青年群體的就業服務，深入開展職業教育產教融合賦能提升行動，推動公共職業技能培訓擴容提質，提升畢業生就業技能。

另外，將健全工資合理增長機制，逐步提高勞動報酬在初次分配中的比重，多渠道促進城鄉居民增收，努力確保居民收入增長與經濟增長基本同步。

責任編輯：陳建錫