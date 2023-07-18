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促家居消費 13部門出招關注舊房舊物和農村

經濟脈搏 11:58 2023/07/18

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商務部等13部門關於促進家居消費若干措施的通知提到，為釋放家居消費潛力，鞏固消費恢復發展勢頭，增強消費對經濟發展的基礎性作用，推出四方面十一條措施，包括支持舊房裝修、完善廢舊物資回收網絡、促進農村家居消費等。

在大力提升供給質量方面，通知提到，完善綠色供應鏈，創新培育運用物聯網、雲計算等技術的智能消費，提高家居適老化水平。

發改委：及早出台促消費政策 有信心完成今年GDP目標

王文濤晤松下、豐田等代表 稱積極解決日資企業關切

內地6月消費大幅回落 分析指經濟仍偏弱需更多刺激（第二版）

在積極創新消費場景和有效改善消費條件兩方面，通知提到：

  • 支持舊房裝修。鼓勵各地結合城鎮老舊小區改造等工作，通過政府支持、企業促銷等多種方式，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造。鼓勵企業開展舊房翻新設計大賽，展示升級改造優秀案例，打造舊房裝修和局部改造樣板間，推出價格實惠的產品和服務套餐，滿足多樣化消費需求。
  • 發展社區便民服務。推進一刻鐘便民生活圈建設，支持與家居消費密切相關的洗染店、維修點、再生資源回收點等進社區。鼓勵有條件的居民小區利用閑置房屋設置家電家具臨時存放場所，方便居民開展裝修。鼓勵家政企業和家電服務企業進社區，拓展家居清潔和家電維修、保養等業務。
  • 完善廢舊物資回收網絡。統籌現有資金渠道，加強對廢舊物資循環利用體系建設重點項目的支持。推動在居民小區規範設置廢舊家具、裝修垃圾投放點，推廣線上預約收運。完善廢舊紡織品循環利用體系。鼓勵回收企業與物業企業等單位建立長效合作機制，支持企業上門回收廢舊家電、家具，為廢舊物資回收車輛進小區提供便利。
  • 促進農村家居消費。持續推進縣域商業體系建設，引導家居企業、電商平台等下沉農村市場，優化縣域流通網絡和渠道，加大適銷對路家居產品供應，提升售後服務水平。健全縣鄉村三級物流配送體系，發展集約化配送。深入開展綠色建材下鄉活動，進一步擴大試點地區範圍，有條件的地區應對綠色建材消費予以適當補貼或貸款貼息。鼓勵有條件的地區開展家電家具家裝下鄉，因地制宜支持農村居民購買綠色智能家居產品、開展家庭裝修。

此外，在著力優化消費環境方面，措施包括規範市場秩序、加強政策支持。

責任編輯：尹航

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