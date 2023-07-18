中國經濟復甦步伐放緩 推動與西方外交接觸？

中國經濟復甦步伐放緩，中美關係則在過去一個月內出現止跌企穩的積極預期。有分析認為，經濟疲弱或有助推動中國與西方國家進行外交接觸的意願。

國家統計局昨日公布，中國二季度GDP按年增長6.3%，低於市場預期的7.1%；按季增長則由第一季的2.2%放緩至0.8%。市場寄望推動消費復甦重振經濟，惟6月社會消費品零售總額按年增長3.1%，增速創半年低，並遜市場預期的3.3%。

與此同時，中美雙方高層過去一個月內密集互動，美國國務卿布林肯、美國財政耶倫，以及美國總統氣候問題特使克里先後訪華。

紐約時報中文網報道，近年來中美關係緊張，雙方都在減少對彼此的依賴，但兩國在經濟上仍緊密地聯繫在一起，GDP加起來佔全球產出的40%。而中國經濟延續放緩態勢似乎有助推動中國與西方國家進行外交接觸，也令中國高級官員在國內經濟政策問題上持更開放的態度。

華盛頓戰略與國際研究中心的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）認為，中國經濟疲軟是促進中國最近緩和外交政策，願意與美國接觸的原因之一。

在北京，外交部發言人毛寧表示，隨著促進發展的積極因素積累增多，經濟有望繼續恢復向好。她說，中國一貫在相互尊重、平等互利的基礎上同各國開展友好合作，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和發展中美關係，希望美方能夠同中方相向而行，推動兩國關係重回健康穩定發展的軌道。

部分中國專家也表示，並不認為中國經濟問題限制了對外交往的方式。清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說，美國不太可能改變其遏制中國技術進步的政策。因此，無論更廣泛的經濟問題如何，中國幾乎沒有做出妥協的動力，「就短期而言，我不認為經濟對中美關係最近的緩和有太大影響。」

另有分析人士稱，任何態度上的軟化仍僅限於不涉及中國國家安全的經濟或商業政策，而國家安全已成為近年來中國政策的一個決定性特點。

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責任編輯：易燕丹

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