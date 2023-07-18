路透社：中聯通董事長劉烈宏將出任國家數據局首任局長

路透社引述數名消息人士指，中央計劃任命中國聯通 （00762） 董事長兼首席執行官劉烈宏，為國家數據局首任局長，消息指劉烈宏將於未來數天上任。

中聯通回覆指，劉烈宏是否會在國家數據局擔任任何職務，將由中國政府決定。董事會或管理層架構如有任何變動，將及時在聯交所公告，以公告內容為準。

55歲的劉烈宏是四川成都人，長期從事信息工程專業，先後在機械電子工業部、電子工業部、信息產業部工作，分別擔任過中國電子科技集團、中國電子信息產業集團高層。2018年，劉烈宏升任國家網信辦副主任，2020年調任工信部副部長，2021年8月起出任中聯通董事長至今，去年10月召開的二十大，他首次當選為中央候補委員。

另外，報道提到，負責實施大數據戰略的發改委高技術司，部分工作人員將轉移至國家數據局，另有部分人員來自中央網信辦。

中國今年3月公布機構改革方案，宣布組建國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃及建設等，由國家發改委管理。發改委及中央網信辦部分職能，劃入國家數據局。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道