陸客赴台指日可待？周四起陸配親屬可經小三通往返兩岸

台灣今年2月20日起開放港澳人士自由行，但對於開放大陸旅客入境卻一直沒有消息。金門縣政府今日（18日）表示，陸委會主委邱太三已回覆，將自7月20日（本週四）起開放陸配持有探親(含長期探親)入出境許可證之大陸親屬，可循小三通途徑至台、澎、金、馬探親。旅遊業者認為，開放大陸旅客入境指日可待。

金門縣政府指出，陸委會基於考量民眾對於家庭團聚之需求，並提供往返兩岸之便利措施，將自7月20日起正式開放持探親(含長期探親)入出境許可證之陸籍人士，無論至台灣本島或金門、馬祖、澎湖探親，均得經「小三通」客運往返兩岸三地。金門縣政府將持續爭取大陸海西（海峽西岸經濟區）20個城市的陸客能早日到金門旅遊自由行。

不少金門地區觀光業者對此持樂觀態度，台媒引述旅行社老闆陳先生說，邁出可以過來探親的第一步總比原地踏步來得好，只要兩岸關係穩定發展不再惡化，重新開放陸客入境觀光旅遊指日可待，依慣例中秋節會是個時間點，也期盼當局多釋出善意，早日讓台灣觀光發展恢復往日榮景。

辦歐美簽證要排長隊 中國遊客轉向中東和非洲

寶格麗就列台灣為國家致歉 舒淇劉亦菲亦受波及 人民日報發聲

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道