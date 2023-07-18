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李尚福晤基辛格 批美方一些人破壞溝通氛圍

國情動向 18:10 2023/07/18

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中國國務委員兼防長李尚福今日（18日）在北京會見到訪的美國前國務卿基辛格，李呼籲中美共同落實好元首共識，又批評美方一些人破壞友好溝通的氛圍。

李尚福稱，當今世界變亂交織，人類社會面臨前所未有的挑戰。各國都希望中美兩國肩負大國責任，發揮引領作用，共同維護世界繁榮穩定。中國所走的和平發展道路是世界之福，不是世界之禍，美方應有正確的戰略判斷。新興國家與發達國家和平相處、融合發展，世界未來才會更美好。

美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞。習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，指明了新時期中美兩國的正確相處之道。我們始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

香格里拉對話 | 李尚福重申中美相處之道三原則 促美與中方相向而行

與中國會晤不成 美國防長奧斯汀主動跨座握手李尚福

美國國務院：無考慮撤銷制裁中國防長李尚福

基辛格稱，他此行是作為中國的朋友而來，美中應消除誤解、和平共存、避免對抗。歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。

責任編輯：陳建錫

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