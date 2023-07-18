習近平︰中國實現雙碳目標路徑不受他人左右

中共總書記習近平在全國生態環境保護大會上表示，中國承諾的「雙碳」目標是確定不移的，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度，「應該而且必須由我們自己做主，決不受他人左右」。

據新華社，全國生態環境保護大會17日至18日在北京召開。習近平指出，中國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解。中國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段，生態文明建設仍處於壓力疊加、負重前行的關鍵期。

習近平強調，要持續深入打好污染防治攻堅戰，深入推進藍天、碧水、淨土三大保衛戰；加快推動發展方式綠色低碳轉型，堅持把綠色低碳發展作為解決生態環境問題的治本之策；要切實加強生態保護修復監管，拓寬綠水青山轉化金山銀山的路徑。同時，要構建清潔低碳、安全高效的能源體系，加快構建新型電力系統，提升國家油氣安全保障能力。

習近平指出，要強化法治保障，統籌推進生態環境、資源能源等領域相關法律制修訂，實施最嚴格的地上地下、陸海統籌、區域聯動的生態環境治理制度。要完善綠色低碳發展經濟政策，強化財政支持、稅收政策支持、金融支持、價格政策支持。要推動有效市場和有為政府更好結合，將碳排放權，用能權、用水權、排污權等資源環境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子，支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為。

此外，要加強科技支撐，推進綠色低碳科技自立自強，把應對氣候變化、新污染物治理等作為國家基礎研究和科技創新重點領域，狠抓關鍵核心技術攻關。

責任編輯：蒯宇澄

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