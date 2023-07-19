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內地6月財政收入按年增5.6% 較上月大幅放緩

國情動向 10:11 2023/07/19

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內地6月份財政收入按年增長5.6%，較上月大幅放緩逾27個百分點，並拖累上半年增長按月回落1.6個百分點至13.3%。

財政部公布，上半年全國一般公共預算收入119,203億元（人民幣，下同）。其中，稅收收入99,661億元，增16.5%；非稅收入19,542億元，降0.6 %。中央一般公共預算收入53,884億元，增13.1 %；地方一般公共預算本級收入65,319億元，增13.5 %。13個稅收項目中，國內增值稅大增96%至37,503億元，包括企業所得稅、消費稅、印花稅等9個均下降。

在地方政府性基金預算本級收入中，國有土地使用權出讓收入18,687億元，降20.9%，降幅較前五個月擴大0.9個百分點。

上半年全國一般公共預算支出133,893億元，增3.9 %。

路透社利用官方數據測算指，6月財政收入增5.6%，國有土地使用權出讓收入降24.3%；支出則由增轉降2.5%。

財政部國庫支付中心副主任薛虓乾指，上半年財政收入增幅較高的原因，除經濟恢復增長帶動外，去年4月開始實施大規模增值稅留抵退稅政策、集中退稅較多，拉低基數。隨着去年下半年留抵退稅逐步恢復常態，今年下半年月度財政收入增幅將相應有所回落，整體會與經濟稅源增長相適應。

責任編輯：陳建錫

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