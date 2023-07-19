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克里晤韓正 促把氣候和政治外交議題分開處理

國情動向 12:30 2023/07/19

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訪華之行最後一天，美國氣候特使克里今日（19日）在北京與中國國家副主席韓正會面，克里表示，氣候變化是全球威脅，應將其與更廣泛的外交問題分開處理。美方承諾密切合作，助雙方在這問題上取得真正成果。韓正則表示，中美在氣候問題上保持長期良好的交流，曾達成了一些重要共識。

克里在與韓正的會面上提到，美中近年來在外交上遇到困難，但氣候問題應被視為一個獨立的挑戰，需要世界上最大的經濟體共同努力來解決，而美中有能力有所作為。今年底舉行的28届聯合國氣候變化大會（COP28）是自巴黎會議以來最重要的會議，如美中能夠齊心協力，將在氣候問題上產生深遠影響。

韓正表示，自克里上任以來，中美在氣候問題上進行了密切溝通及發表了聯合聲明，向世界發出積極信號，雙方在這方面保持著長期良好的交流。

克里在會前向媒體總結行程指，他本次與中國官員的會談具有建設性，但也是複雜的，雙方仍在處理包括台灣問題在內的政治「外部效應」。美中才剛重新建立聯繫，正試圖重建多年來努力的進程。他又提到，他昨日（18日）與中國官員共進晚餐，氣氛非常積極，來來回回談了很多問題。

責任編輯：陳建錫

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