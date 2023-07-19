工信部：加緊制定汽車等10重點行業穩增長措施

工信部表示，要把穩增長放在更加突出位置，努力擴大有效需求，將加緊制定實施汽車、電子等10個重點行業穩增長工作方案，近期亦將出台輕工業穩增長措施，穩住家居用品、塑料製品、食品等行業，充分激發內需潛力。

工信部今日（19日）舉行新聞發佈會，發言人總工程師趙志國提出今後3個工作重點，加快落實促進汽車和家居消費等政策，制定實施汽車等重點行業穩增長工作方案；深化部省戰略合作，支持工業大省挑大樑；聚焦鏈主企業、專精特新企業等重點企業，健全常態化溝通交流機制、解決閉環機制。

深入開展消費品、原材料「三品」行動，組織新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉，推動醫療裝備、通用航空、郵輪遊艇等產業創新發展，以高質量供給引領創造需求；加強工業和信息化領域「十四五」專項規劃統籌調度，聯合國家開發銀行實施專項貸款，加大製造業投資力度。

開展先進製造業集群發展專項行動，加速向世界級先進製造業集群邁進。加快發展5G、智能網聯汽車、新能源、新材料、生物醫藥及高端醫療裝備等新興產業，進一步增強高鐵、電力裝備、新能源汽車、光伏、通信設備等領域發展動能。

另外，進一步加快推動算力高質量發展，出台指導算力基礎設施高質量發展的政策文件，加大高性能智算供給，加強先進存儲產品部署，開展算力網絡優化行動，加快構建雲邊端協同、算存運融合的一體化、多層次的算力基礎設施體系。指導地方積極探索，加強算力資源統籌和互聯互通，實現資源高效集約利用。

運行監測協調局局長陶青表示，近期當局將發布實施輕工業穩增長工作方案，著力穩住家居用品、塑料製品、皮革、食品等重點行業，充分激發內需潛力，積極促進出口優勢，提升產業鏈現代化水平，加快推進轉型升級和提質增效。鞏固消費品傳統產業的優勢地位，前瞻佈局生物製造等未來產業，積極培育行業。

責任編輯：陳建錫