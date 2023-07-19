官媒：短期物價下行 不意味中國陷入通縮

官媒評論指，國內物價持續低位運行引發了是否陷入通貨緊縮的討論，事實上，在全球持續高通脹下，中國保持物價基本穩定，這是經濟基本面和政策面共同作用的結果。短期物價一定程度下行，不意味進入通縮。接下來要保持貨幣條件與經濟潛在增速和物價基本穩定的要求相匹配，兼顧好經濟增長和物價穩定。

國務院旗下《經濟日報》發表文章指，通縮一般具有物價持續負增長、貨幣供應量持續下降等特徵，且常伴隨經濟衰退。當前中國經濟穩步恢復，廣義貨幣保持較快增長，6月末Ｍ2貨幣供應量、社融規模存量、人幣各項貸款分別按年增長11.3%、9.0%和11.3%，均處於高位，與歷史上的典型通縮存在明顯差異。

今年來，CPI同比漲幅震盪回落，7月份可能還會下行，這是需求恢復時滯和基數效應導致的階段性現象。

文章指，中國始終保持正常的貨幣政策尤其是利率政策區間，不採用非常規貨幣政策工具。政策調控過程中，不僅考慮當期效果，也會關注政策的滯後影響以及其他不確定性因素，注重跨週期調節和跨區域平衡。利率水平與潛在經濟增長和保持物價基本穩定的要求相匹配，不搞「大水漫灌」的強刺激或急煞車。

由於採取了上述操作策略，近幾年，中國貨幣政策保持在正常區間，利率水平比較適中，對沖了短期經濟波動，為物價穩定創造了良好的政策環境。同時，中國保持全球領先的製造業優勢，從供給角度平抑了物價過度上漲。去年來，出台了一攬子穩經濟政策措施，預計後續將進一步提升居民部門收入。

因此，雖然短期內物價出現一定程度下行，但並不意味著中國進入了通縮階段。強大的製造業基礎以及近些年穩健的貨幣政策，為實現物價穩定奠定了中長期基礎。接下來，要用好現有貨幣政策空間，保持貨幣條件與經濟潛在增速和物價基本穩定的要求相匹配，兼顧好經濟增長和物價穩定。同時，也要看到目前存在有效需求不足等問題，要著力穩定市場預期，增強全社會經濟活力，提高居民收入和消費能力，推動經濟高質量增長。

責任編輯：陳建錫