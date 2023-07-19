安理會討論AI安全 中國提5原則：反對阻他國技術發展

聯合國安理會周一（18日）就人工智能（AI）安全舉行高級別會議，中國代表提出公平普惠等5原則，反對有國家構建排他性小圈子，惡意阻撓他國技術發展。

中國常駐聯合國代表張軍在會上表示，AI的複雜效應不斷顯現，既產生巨大的技術紅利，也引發愈來愈多的擔憂，凸顯了構建人類命運共同體的重要性、必要性、緊迫性。他提出AI治理的5項原則，首要是堅持倫理先行，要確保AI技術始終造福人類，逐步建立並完善法律法規，避免該技術成為「脫韁的野馬」。

其次是堅持安全可控，國際社會要強化風險意識，確保不發生超出人類掌控的風險，不出現機器自主殺人，在關鍵時刻人類有能力摁下停止鍵；堅持公平普惠，發展中國家平等獲取和利用AI技術、產品和服務至關重要。個別發達國家為謀求科技霸權，構建排他性小圈子，惡意阻撓他國技術發展，中方堅決反對。

另外是堅持開放包容，科技發展要在推動技術進步和保障安全應用兩方面取得相對平衡，反對各種形式的「小院高牆」、「脫鉤斷鏈」；堅持和平利用，重點挖掘AI在促進可持續發展、推動跨領域融合創新等方面的潛力。各國應秉持負責任的國防政策，反對利用人工智能謀求軍事霸權、破壞他國主權和領土完整。

責任編輯：陳建錫