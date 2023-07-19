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北大教授：青年是犯罪主體 失業不利社會安定

社會熱點 13:36 2023/07/19

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內地青年失業率再創新高，有專家提醒，青年是犯罪主體，失業問題或對社會安定造成不良影響。中國青年失業率已高於其他主要國家，包括美國和日韓。

北京大學經濟學副教授張丹丹在媒體發表文章指，在青年失業率不斷上升同時，國內城鎮就業狀況在過去5年，特別是近半年並未出現明顯下行趨勢。原因是青年群體的體量很小，16至24歲人口在16至59歲城鎮人口中的佔比為18.8%，且有2/3為非勞動力，主要為在校生，他們不被計算在勞動力當中。

「盡管如此，青年失業率高企的現象仍關係到整體社會穩定和青年個體福利。」張指，一方面，有研究表明，如果青年人初次進入勞動力市場時就業市場不景氣，對其未來的發展和長期福利水平會造成顯著的負向影響。另一方面，青年是犯罪的主體，其失業問題易導致犯罪率上升，從而對社會安定造成不良影響。

張又提到對比美國、歐盟及日韓，中國青年失業率處於偏高水平。截至今年4月，歐盟國家青年失業率為14.3%，英國為11.3%，美國和韓國均為6.5%，日本在5%左右。疫情後，大部分歐美國家青年失業率不斷下降，尤其日韓長期保持在較低水平，中國的現象亟需得到社會關注。

責任編輯：陳建錫

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失業 人口 經濟 失業率 中國

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