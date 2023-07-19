王毅晤基辛格 稱試圖改造或圍堵中國都不可能

中共中央外辦主任王毅今日（19日）在北京會見美國前國務卿基辛格，王毅指，試圖改造或圍堵中國都是不可能的，美國對華政策需要基辛格式的外交智慧。

王毅讚揚基辛格為中美關係破冰作出歷史性貢獻，稱中方珍視同老朋友建立的友誼，對美政策保持高度連續性，根本遵循就是國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏等三項原則。中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。

王毅闡述了中方在台灣問題上的立場，強調一個中國是台灣問題最根本的現狀，「台獨」與台海和平水火不容，《上海公報》確定的一個中國原則必須恪守。如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對「台獨」，與「台獨」分裂行徑劃清界限。

基辛格表示，美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。一個中國是美國在《上海公報》中作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。他雖不擔任公職，但關心美中關係，支持近期雙方致力於改善關係的努力。

雙方還討論了烏克蘭和人工智能等問題。

責任編輯：陳建錫