上半年FDI人幣計按年跌2.7% 商務部：外商仍看好中國

內地上半年實際使用外資（FDI）7036.5億元人民幣，按年跌2.7%，較前五個月下滑2.8個百分點。商務部指，中國引資外部環境更趨複雜，但數據短期波動不影響外商看好中國投資前景。中方將在繼續落實好現有政策基礎上，聚焦外資反映的公平競爭等訴求出台新政策，並進一步放寬對上市公司戰略投資限制。

較常用以美元計價的數據暫未公布。

商務部今日（19日）下午舉行新聞發佈會，副部長郭婷婷表示，今年來全力開展「投資中國年」系列活動，更大力度吸引和利用外資，新設外資企業數量快速增長，上半年新設外商投資企業2.4萬家，增35.7%；實際使用外資7036.5億元，跌2.7%。發達國家對華投資保持增長，法國、英國、日本、德國投資分別增長173.3%、135.3%、53.0%、14.2%。引資質量持續提升，高技術產業引資增長7.9%，佔比提升至39.4%，其中高技術製造業引資增長28.8%。

世界經濟今年來恢復放緩，全球跨國投資低迷，疊加去年同期高基數因素，上半年中國實際使用外資金額按年出現了小幅下降，但整體規模保持穩定。中方認為，短期數據的波動並不影響外商投資持續看好中國的發展前景，擴大對華投資整體趨勢沒有改變。近期，中方也注意到跨國公司的高管出現了持續「訪華潮」，相信在各方共同努力下，各項外資政策措施效應會逐步顯現，營商環境不斷優化，中國將持續成為外商投資興業的熱土。

會上又提到，中國將推動合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設，主動對照高標準經貿協議相關的規則、標準，推出新一批創新試點舉措。修訂《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制。

責任編輯：陳建錫