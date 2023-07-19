廣東上半年GDP增長5% 低於全國水平

廣東省統計局公佈，上半年廣東實現地區生產總值62909.8億元（人民幣，下同），按年增長5%，較一季度加快1個百分點，但低於全國上半年GDP按年增長5.5%。廣東省統計局表示，全省經濟回升基礎仍需加固。

數據顯示，疫情後，廣東服務業好於製造業的修復特徵仍然明顯。上半年，廣東服務業增加值按年增長5.9%，對經濟增長的拉動由一季度的3個百分點提高至3.4個百分點。

上半年，廣東社會消費品零售總額2.33萬億元，按年增長7.4%，增速比一季度加快2.3個百分點，達到了6%的增長目標。不過，住房消費相對不活躍。前6月商品房銷售面積下降0.2%。

相比回暖的服務業，工業生產仍處於緩慢爬坡的弱復甦。期內第二產業增加值24661.44億元，增長3.7%。

上半年，廣東規模以上工業增加值1.93萬億元，按年增長2.5%。受全球消費電子行業增速趨緩，石化行業整體走弱，鋼材、陶瓷等建材需求不足的影響，廣東多個支柱產業進入行業調整期，採礦業增加值下降5.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降1.5%。

而受益於車企降價和新能源汽車市場上行，汽車銷售得到明顯提振，汽車及相關零配件產品產量回升，汽車產量增長16.1%，帶動汽車製造業增加值增長10.9%。

整體來看，上半年，廣東固定資產投資按年增長4.4%。基礎設施投資、工業投資增長增速分別為10.8%和23.2%。

不過，這距離全年8%的固定投資增速目標仍有明顯差距，主要受房地產拖累。期內，廣東房地產開發投資0.7萬億元，按年下降7.4%，其中，商品住宅投資下降5.9%。分區域看，珠三角核心區完成房地產開發投資下降6.6%，粵東西北地區下降11.7%。

責任編輯：蒯宇澄

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