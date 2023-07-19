促進民營經濟發展壯大 中央及國務院發布31條意見

中共中央、國務院發布關於促進民營經濟發展壯大的意見（下稱《意見》），包含持續優化民營經濟發展環境、加大經濟政策支持力度等七方面。其中提到，依法保護民營企業產權和企業家權益；引導全社會客觀正確全面認識民營經濟和民營經濟人士，引導社會正確認識民營經濟的重大貢獻和重要作用。

在持續優化民營經濟發展環境方面，要構建高水平社會主義市場經濟體制，持續優化穩定公平透明可預期的發展環境，充分激發民營經濟生機活力。持續破除市場准入壁壘。全面落實公平競爭政策制度。完善社會信用激勵約束機制。完善市場化重整機制。

在加大對民營經濟政策支持力度方面，要完善融資支持政策制度。完善拖欠賬款常態化預防和清理機制。強化人才和用工需求保障。完善支持政策直達快享機制。強化政策溝通和預期引導。

在強化民營經濟發展法治保障方面，要依法保護民營企業產權和企業家權益。健全民營經濟人士思想政治建設機制。積極穩妥做好在民營經濟代表人士先進分子中發展黨員工作。全面構建親清政商關系。各級領導干部要坦蕩真誠同民營企業家接觸交往，主動作為、靠前服務，依法依規為民營企業和民營企業家解難題、辦實事，守住交往底線，防範廉政風險，做到親而有度、清而有為。民營企業家要積極主動與各級黨委和政府及部門溝通交流，講真話、說實情、建諍言，潔身自好走正道，遵紀守法辦企業，光明正大搞經營。

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此外，《意見》還指出，要持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，引導和支持民營經濟履行社會責任，展現良好形象，更好與輿論互動，營造正確認識、充分尊重、積極關心民營經濟的良好社會氛圍。引導全社會客觀正確全面認識民營經濟和民營經濟人士。加強理論研究和宣傳，堅持實事求是、客觀公正，把握好正確輿論導向，引導社會正確認識民營經濟的重大貢獻和重要作用，正確看待民營經濟人士通過合法合規經營獲得的財富。堅決抵制、及時批駁澄清質疑社會主義基本經濟制度、否定和弱化民營經濟的錯誤言論與做法，及時回應關切、打消顧慮。

責任編輯：尹航

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