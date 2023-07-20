謝鋒：美國如進一步對芯片技術設限 中國必定反制

中國駐美大使謝鋒稱，中國不想打科技戰或貿易戰，但如果美國對中國芯片業實施更多限制，中國一定回應。他又指中美近期開展一系列高層交往，進行了坦誠溝通，應珍惜這來之不易的契機。

謝鋒周三（19日）在科羅拉多州出席年度阿斯彭安全論壇時稱，中國並並不迴避競爭，但由美國界定競爭的方式並不公平。他特點提到美國目前對向中國出口先進芯片製造設備的禁令，以及有報道說華盛頓正考慮建立對外投資審查機制，並進一步禁止向中國出口人工智能（AI）芯片。

「中國政府不能坐視不管。中國有句俗話，我們不挑事，但也不怕事。」謝鋒稱，中國肯定會作出回應，但也絕對不希望以牙還牙。他以游泳比賽來比喻中美的科技競爭，「這就好比...限制對方在游泳比賽中只能穿著過時的泳衣，而你自己卻身著Speedo泳衣（「鯊魚皮」泳衣，已被國際泳聯禁用）」。

謝鋒表示，當前中美關係面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，近期美國內圍繞對華政策進行了一些反思，中美開展了一開展系列高層交往，進行了坦誠、深入、建設性溝通，特別是雙方同意落實兩國元首會晤共識，這為兩國關係止跌企穩提供了契機，但基礎仍然脆弱，前路依然坎坷。契機來之不易，值得珍惜更需要鞏固。

中國限制鎵、鍺等關鍵半導體原料出口後，多家芯片企業近期聯手向華府施壓，要求勿擴大對中國的限制。美國的投資禁令有傳8月公布，但範圍或有所收窄。

責任編輯：陳建錫