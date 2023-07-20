強勁中間價加大行再拋美元 人幣在岸價升386點

中央加強維穩力度，人行今上調跨境融資宏觀審慎調節參數，國有大行同步在離岸市場拋售美元，而中間價上調20點報7.1466，與市場預期的7.22左右大幅偏離逾700點，為本輪啟動過濾以來的最大水平。人民幣在岸價（CNY）今開盤報7.1862，盤中高見7.1704，收市報7.1811，較上日升386點；離岸價（CNH）高見7.1751，截至發稿報7.1869。分析指，人幣實質性企穩反彈，仍需內外部多重因素提振，但監管層估計還會繼續出招，阻止人幣單邊貶值。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰指，人行的政策組合拳向市場發出明確信息—阻止人幣跌向7.3元關口，此舉為本月底的政治局會議可能推出的經濟刺激政策爭取時間。預計月底之前，人行仍將通過強勢中間價以錨定市場價，並輔之以其他政策工具，如必要可能還會下調外匯存款準備金率，糾正市場的「羊群效應」。民生銀行首席經濟學家溫彬指，監管層的工具箱仍較充足，還有外匯存款準備金率、跨境融資槓桿率等工具，必要時可對市場預期進行合理有效引導。

一名外資銀行交易員指，短期人民幣可能重回區間震盪，技術面看美元有短期築底再次抬頭的跡象，但政策面還是向好人民幣。

責任編輯：陳建錫