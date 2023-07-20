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國務院發文撐民營經濟 馬化騰：堅定企業做優做強信心

經濟脈搏 11:22 2023/07/20

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中共中央、國務院昨晚發布關於促進民營經濟發展壯大的意見。 騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰表示，意見對於民營企業具有重要的激勵和指導作用，堅定企業做優做強企業的信心。

馬化騰在央視網發文稱，近兩年在疫情和其他國際國內環境變化的影響下，一些民營企業遇到較大困難和挑戰，發展預期受到一定影響。意見在深入調研的基礎上，對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都提供了制度化安排和明確指導意見，把民營企業業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了大家做優做強企業的信心。

他表示，意見對互聯網行業提出全面戰略要求，為平台經濟指明發展方向。騰訊將圍繞這些戰略方向聚焦發展力量，堅守「連接器」、「工具箱」及「小助手」的角色定位，推動消費互聯網業務為擴大內需不斷輸出新動能，強化產業互聯網業務在現代化產業體系建設中的創新深度，並以「數字工匠」精神堅持不懈地增強海外業務競爭力。

他續稱，騰訊將以意見發布為契機，堅定信心向前看，著力加強科技創新，認真踐行科技向善，堅定推進數實融合，助力中小企業數字化轉型，在促進增長、推動創新、創造就業、國際競爭中展現更大作為。

另外，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍認為，意見釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策信號，讓企業更加堅定堅守主業、做強實業的決心，增強自覺走高質量發展之路和為科技現代化作貢獻的動力。

促進民營經濟發展壯大 中央及國務院發布31條意見

發改委召開民營企業家座談會：盡力幫助企業解決實際困難

責任編輯：易燕丹

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