中指院：經濟持續較差 二季度置業信心跌至低位

中指研究院發表報告指，疫後經濟環境持續較差，加上對樓樓預期走弱，二季度居民置業信心降至低位，入市節奏、置業訪量等均有所放緩。

今日（20日）發表的《2023年上半年居民置業意願調查報告》指，上半年置業信心呈現先升後降，一季度伴隨積壓需求釋放、市場活躍度改善，信心小幅提升至30%，二季度是市場快速降溫，信心降至低位，佔比約為21%，按季下降8.7個百分點。同時，半年內計劃置業的佔比持續下降，二季度降至26%。

居民置業到訪及計劃到訪佔比亦呈現先升後降，一季度佔比約為50%，二季度到訪量出現明顯下降至43%，達到至歷史相對低位水平。對於中長期的樓價，看漲預期逐步下滑，由2021年二季度的35%下降至今年二季度的12%，看跌預期則提升至31%。其中，二季度看跌預期升幅更大，按季升7.1個百分點。

報告指，上半年中央「房住不炒」定位再次重申，地方政策放鬆相對謹慎、力度較弱，居民對未來政策放鬆預期走弱。同時，國內經濟復甦遇阻、就業環境壓力較大，居民收入改善不明顯，加上預期下跌、資產縮水、近期市場活躍度明顯減弱，居民防禦儲蓄意識較強，消費、投資保持謹慎，觀望情緒明顯提升。

責任編輯：陳建錫