內地傳考慮放鬆一線城市購房限貸政策 提振市場需求

彭博社引述知情人士報道，內地考慮放鬆一綫城市買房限貸政策，以提振房地產市場需求並穩定市場預期。

知情人士透露，監管部門正考慮調整一綫城市有關房貸限制政策，可能的選項包括「只認房不認貸」，即不管是否曾經有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可以按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠。

知情人士補充，尚未清楚有關政策選項最終是否會被採納。另一消息人士指，近期部分大型銀行也向監管部門提交相應數據和意見。

內地房地產市場經歷首季的短暫擴張後，二季度再次萎縮，並拖累經濟增長。雖然中央延長了金融支持房地產市場發展的政策期限，同時出台刺激居民消費計劃，但經濟學家認為措施力度不足以帶來顯著的結果。

市場期待本月稍後召開的中共中央政治局會議能提供更多政策指引。人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，考慮到房地產市場供求關係已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策，存在邊際優化空間，金融部門將配合有關部門加強政策研究，因城施策，提高政策精準度。

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責任編輯：易燕丹

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