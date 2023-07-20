習近平會見美國前國務卿基辛格 稱不會忘記老朋友

國家主席習近平今日在釣魚台國賓館會見美國前國務卿基辛格。習近平表示，中國人重情講義，不會忘記老朋友，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

習近平指，基辛格剛度過百歲生日，訪問中國已經一百多次。這兩個「一百」加在一起，使這次訪華具有特殊意義。52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，毛澤東主席、周恩來總理，與尼克遜總統和基辛格以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟中美關係正常化進程，既造福兩國，也改變世界。

基辛格表示，很榮幸能夠訪問中國，並感謝中方將這次會見安排在釣魚台國賓館5號樓，這是他首次見到中國領導人的地方，強調兩國之間的關係，關乎世界和平和人類社會的進步。

習近平與基辛格上次會晤是在2019年11月，習當時表示，中美雙方應該就戰略性問題加強溝通，避免誤解誤判，增進相互了解。

▲ 國家主席習近平2019年11月在人民大會堂會見美國前國務卿基辛格。

另外，基辛格此行分別與中共中央外辦主任王毅和國務委員兼國防部長李尚福會面。

王毅表示，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能，圍堵遏制中國更是做不到。他説，如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對「台獨」，與「台獨」分裂行徑劃清界限。

李尚福則稱，美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞。

王毅晤基辛格 稱試圖改造或圍堵中國都不可能

李尚福晤基辛格 批美方一些人破壞溝通氛圍

責任編輯：易燕丹

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