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科學園深圳分園入駐率逾9成 提供10萬創業資金助大學生追夢

社會熱點 18:55 2023/07/20

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為助力粵港澳大灣區建設，由內地、港澳媒體以及網絡名人、高校師生代表等組成的40多人采風團，昨日（19日）起一連4日到深圳、珠海等地參訪，調研灣區在經濟文化、科技創新等領域的發展成就。

廣東省委網信辦聯合廣東省大灣區辦主辦的「未來已來·灣有引力」 網絡主題采風活動昨日開啟，本報記者隨團前往深圳，走訪大灣區重大工程、創新創業基地、高科技企業等。

行程首日，采風團分別前往河套深港科技創新合作區、香港科學園深圳分園進行調研。作為香港科學園在內地設立的首個科創園區，深圳分園推出一系列計劃支持和服務園區企業從零成長至IPO。「對於那些畢業想創業的大學生，我們會提供10萬元港幣的資金支持。」 香港科技園公司大灣區發展總監莫偉軒表示，目前園區入駐率達94%。

作為香港科學園在內地設立的首個科創園區，深圳分園推出一系列計劃支持青年創業。（易燕丹攝）

據介紹，深圳分園吸引香港應科院、大灣區創飛學院、大灣區創科快線等首批近20家香港科創機構、企業入駐。莫偉軒稱，廣深港地區的科技集群在全球創新指數排名中躋身第2位，高於分列第3位、第8位的北京和上海。他期望園區能與大灣區其他城市包括橫琴達至互補合作。

蓮塘口岸車輛一站式通關僅需10秒

采風團亦到深圳市規劃建設的第七座跨境陸路口岸——蓮塘口岸參訪。該口岸於今年2月正式啟用旅檢通關，目前已突破設計日均3萬人次的通關能力，最高達4萬多人次。深圳市政府口岸辦公室通關管理處四級調研員韋斌表示，旅客通關量呈上升趨勢，暑假開始這幾週，蓮塘口岸日均旅客通關量為3.7萬人次，最高峰達到約5.4萬人次。

深圳蓮塘口岸採用「一站式」 查驗模式，車輛通關時間縮短至10到20秒。

值得一提的是，蓮塘口岸是繼港珠澳大橋之後，全國第一個採用「一站式」 通關模式的綜合性陸路口岸。韋斌指，一站式查驗是將司機的證件信息、生物信息以及貨物的信息均提前輸入到一個平台，通過科技創新、關檢合作、技術融合實現車輛依次停靠、一次查驗、一次放行，通關時間縮短至10到20秒，大大提高車輛通關效率和智能化程度。

采風團之後前往前海深港青年夢工場、中國（深圳）知識產權保護中心。其中，前海深港青年夢工場北區一期項目自去年7月起開園運營，目前在園團隊71家，其中港澳台及國際團隊36家，產業方向為人工智能、供應鏈管理、數字經濟、專業服務業等領域。

本報記者：易燕丹

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