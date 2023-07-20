發改委：很快推出促進民營經濟發展配套政策

中央昨就促進民營經濟發展發佈31條意見，國家發改委表示，將於近期推出相關配套政策，包括促民營經濟發展的若干舉措，以及促進民間投資政策。

發改委副主任李春臨今日（20日）在國新辦發布會上表示，圍繞《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》的落實，發改委將會同有關方面於近期推出相關配套政策。一是推出促進民營經濟發展近期若干舉措，二是制定印發促進民間投資的政策文件，聚焦重點領域，健全要素保障機制，充分調動民間投資的積極性。上述兩份文件很快將出台。作為《意見》的「1+N」的配套措施，通過政策措施的集中推出，多措並舉，切實推動《意見》落地見效。

對於《意見》就持續優化民營經濟發展環境提出的針對性舉措，李表示，在推進全國統一大市場建設方面，將持續開展妨礙統一市場和公平競爭的政策措施的清理，對市場准入和退出、強制產業配套或投資等領域的突出問題開展整治。市場准入方面，推出新版負面清單，通報違背市場准入負面清單典型案例。

李又提到，為了更好與民營企業溝通交流，近期發改委與民營企業建立了常態化交流機制，發改委主任鄭柵傑連續三週與民企負責人舉行座談交流。同時，發改委其他領導也都利用各種形式和民營企業家座談交流、了解情況、聽取建議，建立從問題反映到落實解決的閉環機制，切實幫助民營企業排憂解難。

責任編輯：陳建錫