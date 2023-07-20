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內地打工仔中年危機再提早 35歲以上住青旅被拒

社會熱點 17:00 2023/07/20

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內地就業情況進一步惡化，活在「35歲魔咒」下的打工仔尤其面臨工作、置業等困難。近期北京多間青年旅舍拒絕35歲以上人士入住，再引發廣泛關注。

近日，北京多間青年旅舍拒絕接待35歲以上中年人的話題登上熱搜，微博話題閱讀逾1億次。不少網民表示「35歲就中年？」、「和年紀稍大一點的人住有問題嗎？」、「到了35歲，落戶、工作、購房、結婚到生育，處處面臨限制外，沒想到連住旅舍都被嫌棄。」、「建議35歲為法定退休年齡！」

內地35歲的硬門檻或魔咒再次掀起討論，一名38歲的985（重點工程院校）碩士因失業被迫送外賣，他感嘆就業黃金期如此之短，過了35歲無人問津。

至於35歲的門檻從何而來？有說中國1994年頒布「國家公務員錄用暫行規定」要求報考者必須年齡為35歲以下，此後事業單位的考編、大學招聘教師也出現35歲上限的要求。大部分央企、國企乃至部分民營企業也逐漸習慣性地將不超過35歲作為崗位錄用的標準。

招聘網站「前程無憂」2022年調查報告指出，數位化、智慧化進程令企業雇主更愛好35歲以下員工，因為他們年輕，精力、體能、知識架構等更好。

内地經濟復甦步伐放緩，就業問題更加凸出，中央社引述觀察家稱，35歲的焦慮分水嶺還可能會提前至30歲。

北大教授：青年是犯罪主體 失業不利社會安定

內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題

責任編輯：易燕丹

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