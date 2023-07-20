山東萊榮高鐵被舉報偷工減料 官方成立調查組

新華社旗下《經濟參考報》今日報導稱，山東萊榮高鐵被施工人員實名舉報偷工減料，暗藏重大安全隱患。涉事方中國建築表示已註意到相關信息，將進行核實。山東萊榮高速鐵路有限公司也已派出調查組到現場調查。

據報道，山東萊榮高鐵三標段勞務分包商、河南省三捷實業有限公司（以下簡稱「三捷公司」）實名舉報稱，工程施工總承包單位中國建築第八工程局有限公司（以下簡稱「中建八局」）涉嫌偷工減料，萊榮高鐵部分路基段螺紋樁施工存在質量問題，該段大部分螺紋樁的施工樁長不滿足設計要求，存在重大安全隱患。

報道稱，在三捷公司負責人現場指認基礎上，與專業人士配合，查閱萊榮高鐵相關路基段地質勘察圖、施工設計圖等資料進行推算，發現偷工減料問題基本存在；且萊榮高鐵三標段其他勞務分包負責人亦反應，在施工路段打樁施工過程中也存在此類問題。

萊榮高鐵是山東省重大項目，線路西起青島萊西市，東至威海榮成市，全長193公里，總投資297億元，設計時速350公里，於2020年11月開工建設，預計2023年10月底具備開通運營條件。該高鐵三標段工程施工總承包單位為中建八局，三捷公司是該標段勞務分包商之一，負責部分路基段地基樁鑽孔施工作業。

三捷公司負責人肖衛國透露，萊榮高鐵路基未能按圖施工，實際施工樁長大多在10米至13米，90%以上的螺紋樁成樁未達到設計長度。

多位曾參與現場施工的人員表示，若螺紋樁實際施工長度低於設計樁長，可省掉相當一部分混凝土，總承包單位中建八局由此減少了一大筆開支。

山東交通廳最新回應表示，對施工質量問題高度重視，已成立調查組，將會同有關方面全面調查核實，依法依規處理。調查結果將及時公佈。

責任編輯：蒯宇澄

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