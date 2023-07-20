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習近平主持召開中央財經委會議 強調切實加強耕地保護

社會熱點 22:34 2023/07/20

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中共總書記習近平今日（20日）下午主持召開中央財經委員會第二次會議。會議指出，中國人多地少的國情沒有變，守住耕地紅線的基礎尚不穩固。習近平強調，糧食安全是「國之大者」，要切實加強耕地保護，全力提升耕地質量。

會議指出，中國人多地少的國情沒有變，耕地「非糧化」、「非農化」問題依然突出，守住耕地紅線的基礎尚不穩固，農田水利方面欠賬還很多。新時代新征程上，耕地保護任務沒有減輕，而是更加艱巨。必須堅持問題導向、目標導向，尊重規律、因勢利導、因地制宜、久久為功，進一步加強耕地保護。

中國擬立法保障糧食安全

中央一號文件續聚焦鄉村振興 要求「守牢確保糧食安全」

會議強調，耕地保護是一個系統工程，要突出把握好量質並重、嚴格執法、系統推進、永續利用等重大要求，進一步採取過硬實招。要壓實耕地保護責任，落實新一輪國土空間規劃明確的耕地和永久基本農田保護任務，確保18億畝耕地紅線決不突破。

要全力提升耕地質量，改革完善耕地佔補平衡制度（《土地管理法》規定的國家實行佔用耕地補償制度，非農建設經批准佔用耕地要按照「佔多少，補多少」的原則），將各類對耕地的佔用統一納入佔補平衡管理，堅持「以補定佔」，健全補充耕地質量驗收制度。

同時，要調動農民和地方政府保護耕地、種糧抓糧積極性，並積極開發各類非傳統耕地資源，加強科技研發和生產投資，探索有效發展模式，突破中國傳統耕地稀缺的自然條件限制。

責任編輯：尹航

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