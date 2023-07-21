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美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控

國情動向 09:57 2023/07/21

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《華爾街日報》報道，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）的電郵遭到中國黑客入侵，估計至少有數十萬封涉及美國政府的個人郵件外泄。美國負責亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink），其電郵帳戶亦成為黑客攻擊的目標。中國駐美大使館呼籲相關人士不應作出作出無端猜測和指控。

報導引述知情人士透露，此次黑客攻擊行動的的影響範圍尚無法確定。伯恩斯和康達被入侵的電子信箱雖僅限非機密郵件收發，但可能已經讓黑客能夠深入了解拜登政府高級官員最近一系列訪華行程所做的規劃，以及美國對華政策的內部討論。

知情人士指，外泄郵件數量的估算還很粗略，不排除還會增加。黑客應該是瞄準是少數負責處理美中關係的高級官員。目前美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及其高級顧問團隊人員的電郵賬戶似乎未被黑客直接滲透。美國國務院以安全為由，拒絕透露事件詳情，只說正持續監控及調查事件。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，識別網絡攻擊源頭是一個複雜的技術問題，希望有關方面採取專業和負責任的態度，而不是作出無端猜測和指控。他重申，中方堅決反對並打擊一切形式的網絡攻擊和網絡盜竊行為，有關立場是一貫和明確。

美國科技公司微軟上周表示，中國黑客利用其系統漏洞，5月起入侵全球20多機構的電郵帳戶。華府官員指，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和國務院官員亦受影響。中國外交部形容這是虛假信息，並稱美方應盡快就其網絡攻擊行為作出交代，而不是散佈虛假信息轉移視線。

白宮稱多個政府機構電郵賬號被中國黑客入侵

微軟等警告中國黑客攻擊美通訊基建 北京斥散布假信息

責任編輯：易燕丹

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