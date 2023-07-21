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白宮對基辛格更易與華官員會晤感遺憾 將努力重啓美中軍事溝通

國情動向 10:27 2023/07/21

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美國白宮對前國務卿基辛格（Henry Kissinger）訪問北京期間，較現任華府官員接觸到更多中方官員表示遺憾。

基辛格此行分別獲國家主席習近平、中央外事辦主任王毅，以及國防部長李尚福接見。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，基辛格這次訪華屬美國公民的私人行程，「一名普通公民可以與中國防長會面並進行溝通，而美國官員卻不能，令人遺憾。」 

柯比說，這是美國希望解決的問題，並繼續努力恢復美中軍方溝通渠道暢通的原因。因為因為當渠道不開放，關係高度緊張或出現誤判時，風險就會升高。華府官員期待基辛格回國後分享他的訪華見聞。

美方此前有意在新加坡香格里拉峰會期間安排美中防長會晤，但是遭到中方拒絕。中國外交部表示，中美兩軍對話面臨困難的原因美方是清楚的。美方應當切實尊重中國的主權、安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。

責任編輯：易燕丹

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