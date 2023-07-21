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人社部：上半年城鎮新增就業678萬人 完成全年目標57%

社會熱點 12:16 2023/07/21

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人力資源社會保障部公布，今年上半年城鎮新增就業678萬人，完成全年目標的57%。6月份全國城鎮調查失業率為5.2%，低於預期控制目標。6月底脫貧人口務工規模3259萬人。

正值高校畢業生離校季，青年群體面臨較大就業壓力。人社部就業促進司副司長陳勇嘉表示，當局始終把促進青年特別是高校畢業生就業擺在突出位置，強化政策支持、服務助力、困難幫扶、權益保障，全力做好高校畢業生就業工作。

目前，人社部門的高校畢業生求職登記小程序已全面開放，有就業需求的畢業生都可以來登記求職。當局也將高頻次舉辦面向畢業生等青年的線上線下專場招聘活動，做到周周有招聘、時時有崗位。同時大力開展新職業、先進製造業、現代服務業等領域的培訓，鼓勵企業對新招用的未就業畢業生等青年開展學徒制培訓，助推盡快實現就業。

陳勇嘉稱，當前國際環境複雜嚴峻，國內經濟恢復發展基礎不牢，落實就業優先政策、幫助重點群體就業，仍是亟需切實辦好的一件大事。

責任編輯：易燕丹

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