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發改委：近期將出台恢復及擴大消費政策

國情動向 13:50 2023/07/21

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國家發改委就業司副司長常鐵威表示，近期將正式印發恢復和擴大消費的政策文件。

常鐵威在發改委專題新聞發佈會上表示，前期會同有關方面深入研究制約消費的當期和中長期因素問題，形成關於恢復和擴大消費的政策文件以及促進汽車、電子產品消費的一攬子政策舉措。

下半年為保持經濟回升向好的勢頭，繁榮生產、促進就業，實現全年經濟社會發展目標，要進一步做好促進消費工作，增強活力動力，激發市場潛力，更好發揮消費對經濟發展的基礎性作用。

鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標

發改委等13部門稍早前公布《關於促進汽車消費的若干措施》，提出要優化汽車限購管理政策，鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標，實施城區、郊區指標差異化政策，因地制宜增加年度購車指標投放。

工信部：加緊制定汽車等10重點行業穩增長措施

乘聯會：6月乘用車市場零售189.4萬輛 按年下降2.6%

同時，降低新能源汽車購置使用成本；落實延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免的政策措施。加強汽車消費金融服務，加大汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。嚴格規範汽車金融市場秩序，不得向消費者強制搭售金融產品服務或違規收取不合理費用。

加大對5G、AI等投入支持力度

另外，發改委、工信部等7部門印發《關於促進電子產品消費的若干措施》，明確要 加快電子產品技術創新，推動供給端技術創新和產業升級，促進電子產品消費升級。鼓勵科研院所和市場主體積極應用國產人工智能（AI）技術提升電子產品智能化水平，增強人機交互便利性。

常鐵威表示，發改委將加大對光纖網絡、5G、AI等新型基礎設施建設的投入支持力度，不斷提升數字化、智能化、網絡化基礎設施的建設水平，特別是引導加大對中西部地區新型基礎設施建設的投入，為不斷升級換代的電子產品提供更好的應用環境，讓信息消費、新型消費的體驗越來越好。

發改委：及早出台促消費政策 有信心完成今年GDP目標

發改委6方面重點發力 抓緊出台恢復和擴大消費政策

責任編輯：易燕丹

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