江蘇常州據報有銀行同意下調存量房貸利率 銀行這樣回應

人行日前表態支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或是新發放貸款置換原來的存量貸款。有報道指，江蘇常州打響了下調存量房貸利率的第一槍，但常州多間銀行均指尚未收到有關正式通知或文件。

常州多間銀行指未收到有關正式通知

今日（21日）上午，有常州市當地媒體報道稱，常州市部分銀行同意下調存量房貸利率。該報道迅速引發市場關注。但該報道隨後刪除了「銀行同意下調存量房貸利率」內容。

據澎湃新聞報道，對於常州市是否有銀行同意下調存量房貸利率，常州多家國有大行、股份行、城商行均回應，目前尚未收到有關正式通知或文件。某城商行客服人員指，對於下調存量房貸利率，該行暫時沒有相關政策出台，需等待後續人行有相應正式文件下發，按照正式文件當中的要求來辦理。客服人員表示，此前有其他客戶來電咨詢過相關事宜，目前還需要等待人民銀行正式文件通知。

某股份行常州分行以及支行的多位貸款客戶經理亦表示，目前該行沒有接到任何下調存量房貸利率的消息和通知。

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但記者從常州市兩家國有大行支行獲悉，目前沒有接到存量房貸利率下調的正式通知，不過純商業貸款可以轉為商業貸款加上公積金貸款的組合貸款。

人行貨幣政策司司長鄒瀾近日表示，理財收益率、房貸利率等價格關係已發生變化，居民使用存款或減少其他投資提前償還存量貸款的現象大幅增加。盡管貸款市場報價利率（LPR）下行了0.45個百分點，但因為合同約定的加點幅度在合同期限內固定不變，前些年發放的存量房貸利率仍處相對較高水平。

鄒瀾表示，按照市場化、法治化原則，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。

責任編輯：尹航

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