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錄取分數差逾60分 內地現高考移民爭入重點大學

社會熱點 17:14 2023/07/21

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同樣的試卷，巨大的錄取分數差，內地不少家長為幫助孩子避開激烈的競爭，透過異地買樓等形式辦理戶口遷移，在分數線較低的省份獲取報考資格和較高的錄取機會。圍繞這些「高考移民」，多地甚至衍生出高價賣樓給學生家長等亂象。

內媒第一財經報導，隨著2023年高考分數綫公布，有河南家長發現，同樣使用全國乙卷，陝西省的文科一本（即第一批次錄取的本科大學，多為全國重點大學）分數綫為484分，理科一本線為449分；河南省則分別為547分、514分，分別比陝西高63分和65分。

逾60分的分數差，誘發數以萬計的河南家長選擇「高考移民」。而「移民」的方向，除了陝西，還包括新疆、西藏、青海、遼寧、海南等省份，以及北京、上海、天津等一綫城市。

針對這批「高考移民」，河南甚至形成初具規模的產業服務鏈。有中介以買樓落戶為噱頭，將西藏等地的偏遠縣城的房子，高價出售給學生家長；也有中介以在遼寧、西安等地有「教育局關係」為由，向學生家長收取所謂的咨詢費。

河南諾成教育信息諮詢有限公司便曾對外宣稱，「在西藏置業，高考錄取分直降100分」，吸引不少家長相繼購入西藏林芝市波密縣的不動產，花費25.8萬（人民幣，下同）至27.5萬不等。雖然孩子最後在西藏參加高考，但他們事後發現所購入房產的當地市場價僅為11.5萬至15.1萬。

另外，高考移民亦引起周邊省份居民的不滿，尤以今年西安中考最為典型。不少西安居民在網上發文稱，河南娃，西安上學；西安11萬中考生，4萬是河南回流生；西安孩子600分還沒高中可讀。

對於網傳的說法，西安市教育局指，已成立聯合調查組，逐一清查回流生的報名資格，絕不姑息任何違法違規，必定嚴肅處理、堅決打擊。

不過當局嚴加執法的作為並未使家長安心，他們說，真正徹底杜絕高考移民的根本之道，還需要政策面應加強扶持高等教育，減少省域之間的高校不均衡。

責任編輯：易燕丹

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