中國球壇反腐持續 足協2部長涉嚴重違紀違法受查

中國足壇反腐風暴持續，湖北省紀委監委網站通報稱，中國足球協會技術部部長譚海、戰略規劃部部長戚軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

據《北京青年報》，中國足協全員昨日上午按要求參加重要會議，會議期間譚海和戚軍相繼被足協紀檢部門的幹部「請」出會場，再未回來。

公開資料顯示，現年53歲的譚海從2005年起執法中超，曾4度被評為「金哨」（年度最佳裁判）。在2018年的足協機構改革調整中，譚海出任當時新成立的中國足協裁判管理部部長，後轉任中國足協技術部部長。

戚軍則於2010年成為體育總局特派幹部，在中國足協掛職。出任足協戰略規劃部部長前，他曾長期擔任競賽部部長。在卡塔爾世預賽期間，他已曾擔任國足領隊。

自去年11月前國足主帥李鐵接受監察調查後，中國足壇已有13人通報被查，其中包括中國足協主席陳戌源和分管足球的國家體育總局原副局長杜兆才等。據了解，此次足協整個教育整頓工作預計持續到8月底才會告一段落。

責任編輯：易燕丹

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