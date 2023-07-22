  • 32°C
香港時間 : 2023722日 (週六) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國球壇反腐持續 足協2部長涉嚴重違紀違法受查

社會熱點 11:50 2023/07/22

分享：

分享：

中國足壇反腐風暴持續，湖北省紀委監委網站通報稱，中國足球協會技術部部長譚海、戰略規劃部部長戚軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

據《北京青年報》，中國足協全員昨日上午按要求參加重要會議，會議期間譚海和戚軍相繼被足協紀檢部門的幹部「請」出會場，再未回來。

公開資料顯示，現年53歲的譚海從2005年起執法中超，曾4度被評為「金哨」（年度最佳裁判）。在2018年的足協機構改革調整中，譚海出任當時新成立的中國足協裁判管理部部長，後轉任中國足協技術部部長。

戚軍則於2010年成為體育總局特派幹部，在中國足協掛職。出任足協戰略規劃部部長前，他曾長期擔任競賽部部長。在卡塔爾世預賽期間，他已曾擔任國足領隊。

自去年11月前國足主帥李鐵接受監察調查後，中國足壇已有13人通報被查，其中包括中國足協主席陳戌源和分管足球的國家體育總局原副局長杜兆才等。據了解，此次足協整個教育整頓工作預計持續到8月底才會告一段落。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 社會民生 球類運動 運動 罪行 貪污 足球 國家體育總局 中國

下一篇文章

錄取分數差逾60分 內地現高考移民爭入重點大學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地打工仔中年危機再提早 35歲以上住青旅被拒
內地打工仔中年危機再提早 35歲以上住青旅被拒
辦歐美簽證要排長隊 中國遊客轉向中東和非洲
辦歐美簽證要排長隊 中國遊客轉向中東和非洲
錄取分數差逾60分 內地現高考移民爭入重點大學
錄取分數差逾60分 內地現高考移民爭入重點大學
山東萊榮高鐵被舉報偷工減料 官方成立調查組
山東萊榮高鐵被舉報偷工減料 官方成立調查組
習近平主持召開中央財經委會議 強調切實加強耕地保護
習近平主持召開中央財經委會議 強調切實加強耕地保護
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款