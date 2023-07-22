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暑期檔票房破100億 《消失的她》等國產電影位居前三

社會熱點 12:41 2023/07/22

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內地暑期檔電影票房突破100億元（人民幣，下同），國產電影持續帶動觀影熱潮，懸疑電影《消失的她》等位居票房榜前三。

據燈塔專業版實時數據，截至今日上午11時54分，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預售）突破100億，《消失的她》、《八角籠中》、《長安三萬里》暫列暑期檔票房榜前三名。

其中，《消失的她》憑借不錯的口碑、極強的懸疑感和話題性，票房一路狂飆，成為暑期檔上半程票房冠軍。王寶強執導並主演的綜合格鬥題材劇情片《八角籠中》，講述大山深處孩子以奮鬥衝破命運的牢籠的追夢故事，目前票房已超過17億元。國產動畫《長安三萬里》以唐代詩人視角，描繪大唐山河的歷史文化，受到眾多家長和孩子的青睞。

據湖南日報旗下新媒體「華聲在線」，長沙國金中心的英皇電影城市場部經理陶琳表示，這三部電影其實都超出業內人士的預期。6月已有一些國外大熱IP接連上映，但反響並不強烈，電影市場反應一般，「沒想到，國產電影上映後票房一路創新高，用行話來說就是『逆跌』。」

業界普遍認為，政策利好、影片釋放、路演宣發等因素合力打出「組合拳」，是推動暑期檔票房持續攀升的主要原因。

責任編輯：易燕丹

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