廣深將建第二高鐵 向南延線可銜接深圳北站連通香港

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廣深第二高鐵最快明年建造，途經廣州、東莞、深圳三市，總體呈南北走向；預計2029年建成，形成廣深與東莞的快速直達通道。該高鐵向南延線還可銜接深圳北站，連通香港。
根據廣東省公共資源交易平台新發布的《第二高鐵東莞中心站城市設計、交通規劃和城市更新統籌招標公告》，廣深第二高鐵「東莞中心站」基本確定選址南城蛤地，意味著這條新高鐵全程線路走向大致明確。建成後來往廣州及深圳機場，車程僅需20分鐘，進一步促進廣州與深圳聯動發展。
據規劃，該高鐵亦會經前海南延，銜接深圳北站連通香港，未來可望接上港深西部鐵路項目，連通香港交椅洲人工島乃至香港機場，廣深港三大機場有望一線互通。
廣東省交通運輸廳有關負責人表示，廣深第二高鐵的建設，將促使廣深「雙城聯動」，合力打造具全球影響力大灣區「雙子城」，帶動廣東全省實現高質量發展。該高鐵還規劃聯繫香港，將使粵港城市間「內循環」大大加速，也將改寫粵港地區民眾的出行版圖，實現廣深港同城化，將促進粵港經濟大融合大發展。
責任編輯：易燕丹
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